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13:11, 28 июля 2026 (обновлено: 13:33, 28 июля 2026)Экономика

Москву заполонил один вид птиц

Москву заполонили скворцы из-за обилия корма и благоприятной погоды
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Татьяна Улемская / АГН «Москва»

Москву заполонили скворцы. Их количество связано с высокой выживаемостью птенцов в предыдущие годы, обилием корма и благоприятной погодой. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление члена президиума Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова.

Прошлые сезоны в московском регионе были достаточно влажными, что создало отличную кормовую базу — было много насекомых, почвенных беспозвоночных, объяснил он. «Высокая выживаемость птенцов в предыдущие два года привела к тому демографическому пику, который мы видим сейчас. Это не аномалия, а индикатор того, что экосистема сработала эффективно», — сообщил специалист.

Усманов также назвал способ защитить урожай от этих птиц. Это можно сделать с помощью мелкоячеистой сетки, которую нужно закрепить, так чтобы птицы не могли добраться до веток через ячейки. Звуковые способы защиты тоже могут сработать, однако владельцам участков придется периодически менять тактику. «Скворцы — интеллектуалы, они быстро привыкают к статичным чучелам. Но они панически боятся незнакомых, резких и, главное, нерегулярных звуков», — объяснил специалист. Он призвал бороться за урожай безопасными для птиц способами.

Ранее в Санкт-Петербурге началось нашествие лосей: животные все чаще заходят в город, где ходят по тротуарам и выбегают на дорогу.

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