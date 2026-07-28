Обстановке в Арктике предрекли обострение по одной причине

Политолог Зайков: Обстановка в Арктике может обостриться из-за глобального потепления

В Арктике могут возникнуть военно-политические и экономические конфликты на фоне глобального потепления. О том, что обстановка в регионе рискует обостриться, предупредил заведующий кафедрой регионоведения, международных отношений и политологии Северного федерального университета имени М.В. Ломоносова Константин Зайков в беседе с «Говорит Москва».

По словам эксперта, изменение климата даст возможность круглогодичного судоходства и экономической деятельности в Арктике. «Конечно же, в перспективе, в будущем это приведет к возможности обострения военно-политической ситуации», — заключил Зайков.

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что Норвегия и ее союзники в НАТО идут по пути эскалации конфликта в Арктике. По его словам, механизмы предотвращения инцидентов на море за пределами территориальных вод 1990 года не работают в полной мере из-за действий этих стран.