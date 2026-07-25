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13:15, 25 июля 2026 (обновлено: 13:29, 25 июля 2026)Мир

Европейскую страну обвинили в эскалации в Арктике

Посол Корчунов: Норвегия и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ole Martin Wold / Reuters

Норвегия и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

Он напомнил, что в декабре 2025 года в Москве состоялись консультации военных экспертов по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод 1990 года. Однако в полную силу эти механизмы не работают из-за действий стран НАТО и Норвегии, заявил посол.

Говорить о серьезном и предметном диалоге военных по вопросам поддержания стабильности и безопасности в Арктике не приходится в условиях приверженности Осло конфронтационному курсу Запада на нанесение России стратегического поражения, а также наращивания военного присутствия альянса в северных регионах, сообщил Корчунов.

Ранее в российском посольстве в Осло заявили, что Норвегия намерена разместить в своих северных регионах ударные системы вооружения, в том числе южнокорейских РСЗО дальностью до 500 километров.

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