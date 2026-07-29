Монах и священник попали под удар американского дрона в Донбассе

Священник и монах попали под удар беспилотника в ЛНР

Монах и священник попали под удар украинского беспилотника американского производства в Троицком районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщила Русская православная церковь (РПЦ).

«28 июля 2026 года в Троицком районе Луганской Народной Республики в результате атаки БПЛА "Хорнет" погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ехавший с ним в автомобиле иеромонах Иларион (Качур) получил осколочное ранение ноги.

С февраля 2022 года священники крестили более 65 тысяч российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Главный военный священник в зоне СВО протоиерей Дмитрий Василенков назвал одной из главных задач российского духовенства подготовку эффективных солдат.