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20:24, 29 июля 2026 (обновлено: 20:40, 29 июля 2026)Силовые структуры

Вероятным убийцей модели из Ромашково оказался бизнесмен-сожитель

SHOT: Подозреваемый в убийстве модели из Ромашково — 44-летний бизнесмен Павел К.
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Подмосковье 44-летний бизнесмен Павел К., уроженец Ташкента, подозревается в убийстве своей сожительницы, 39-летней модели и психолога Натальи, пропавшей 17 июля во время прогулки с собакой. Об этом сообщает Shot.

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в селе Ромашково в Одинцовском округе Подмосковья благодаря ее кавалер-кинг-чарльз-спаниелю, который почти две недели просидел возле сарая, где было спрятано тело.

По данным источника, в день исчезновения Наталья поругалась с Павлом, после чего ушла из дома и больше на связь не выходила. Предположительно, убийство произошло уже на следующий день — 18 июля. Подозреваемый, у которого есть двое маленьких детей (5-летняя дочь и 9-летний сын), после случившегося покинул Россию и, по предварительным данным, может скрываться в Турции. Сейчас он объявлен в международный розыск.

Наталья работала психологом и стилистом по имиджу, ранее проходила кастинг на конкурс «Мисс Россия». Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле Одинцовской городской прокуратуры. Проверяются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Королеве задержали 56-летнюю женщину. Ее обвиняют в расправе над пожилой 86-летней матерью. В ходе ссоры дочь напала на пенсионерку и стала бить ее по голове. Полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

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