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Силовые структуры
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15:00, 29 июля 2026 (обновлено: 15:06, 29 июля 2026)Силовые структуры

Женщина расправилась с пожилой матерью в Подмосковье

Жительница Крыма до смерти избила пожилую мать в подмосковной квартире
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В Королеве задержана женщина, обвиняемая в расправе над пожилой матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Московской области.

По данным ведомства, задержанная – 56-летняя жительница Крыма. Конфликт между ней и ее 86-летней матерью произошел в квартире по улице Пионерской. В ходе ссоры дочь напала на пенсионерку и стала бить ее по голове. Полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Как уточняет подмосковный главк Следственного комитета России, все произошло еще 24 июля. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть») УК РФ. Сегодня суд заключил обвиняемую под стражу.

Ранее житель Ленинградской области пырнул ножом соседа, который проник в его квартиру через балкон.

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