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16:05, 29 июля 2026 (обновлено: 16:18, 29 июля 2026)Из жизни

Укушенный мотоциклист поймал змею голыми руками и попал на видео

В Китае мотоциклист голыми руками поймал укусившую его змею
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Китае змея укусила мотоциклиста. Об этом сообщает SWNS.

Пресмыкающееся напало на мужчину из кустов. Почувствовав укус, он тут же остановился, уронил мотоцикл и поймал змею голыми руками. Этот момент попал на видео, снятое автомобильным регистратором.

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После мотоциклист обратился в больницу. Врачи определили, что змея была ядовита. Тем не менее ее яд оказался слабым, поэтому сейчас мужчине ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что житель США Крис Ховарт получил 54 дозы противоядия после укуса гремучей змеи и с трудом выжил. «Меня укусили дважды, один укус был поверхностным, а второй — прямо в вену», — утверждает он.

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