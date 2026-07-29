Два британских самолета-разведчика подлетели к границам России

Два самолета-разведчика ВВС Британии летают вблизи границ России

Два самолета-разведчика Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании — Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing Poseidon MRA1 — летают вблизи границ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

Как отмечает агентство, первый самолет поднялся в воздух с британской авиабазы Уоддингтон около 10:15 утра по московскому времени и направился к Черному морю, пересек акваторию примерно по центру и начал кружить по траектории петли в восточной части моря.

Второй британский разведчик вылетел с аэродрома Лоссимут в Шотландии около 11 утра по московскому времени и взял курс на Балтийское море, сделав несколько кругов над его нейтральными водами в районе Калининграда.

Ранее беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix заметили над Черным морем. Аппарат вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и следовал с запада на восток акватории над нейтральными водами.