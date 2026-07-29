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18:11, 29 июля 2026 (обновлено: 18:17, 29 июля 2026)Ценности

Внешность отметившей 71-летие топ-модели на видео вызвала ажиотаж в сети

Внешность отметившей 71-летие топ-модели Иман на видео вызвала ажиотаж в сети
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @girlfromjerseycity

Внешность сомалийской и американской топ-модели, вдовы британского рок-музыканта Дэвида Боуи Иман (настоящее имя Иман Мохамед Абдулмаджид) на видео вызвала ажиотаж в сети. Пост появился на странице проживающей в Нью-Йорке блогерши с никнеймом @girlfromjerseycity в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Отметившую 71-летие манекенщицу запечатлели на улице, когда она выходила из автомобиля. Она предстала перед камерой в облегающем макси-платье коричневого цвета с глубоким декольте и босоножках на платформе и высоких каблуках. Также знаменитость распустила уложенные волнами волосы, окрашенные в блонд.

Ролик набрал 2,9 миллиона просмотров. Зрители восхитились моделью в комментариях. «Богиня», «Просто захватывает дух», «Ей 71? Какая королева», «71, а выглядит на 17», «По-прежнему великолепна», «Настоящая икона», «Она просто покоряет мир красоты!», «Одна из причин, почему я не боюсь старения», — заявили пользователи.

В июле репортеры опубликовали в сети снимки 56-летней британской супермодели Наоми Кэмпбелл в откровенном виде без фотошопа.

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