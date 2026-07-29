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19:08, 29 июля 2026 (обновлено: 19:11, 29 июля 2026)Экономика

Россиянам пообещали Оленью Луну

ИКИ РАН: В ночь на 29 июля россияне смогут увидеть Оленью Луну
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ruslan Harutyunov / Shutterstock / Fotodom

В ночь на 29 июля россияне смогут увидеть Оленью Луну. О необычном полнолунии предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

По словам астрофизика Сергея Чумакова, словосочетание «Оленья Луна» пришло из традиций североамериканских индейцев и связано с поведением местных животных и охотничьими обычаями, но не имеет отношения к астрономии.

Специалисты ИКИ РАН отметили, что жители столичного региона вряд ли смогут четко увидеть Луну из-за облачной погоды.

Ранее стало известно, что 12 августа жители России смогут наблюдать полное солнечное затмение. Явление продлится не более двух минут в лучших точках наблюдений — на северо‑восточном побережье Таймыра и островах Северной Земли. В Мурманской и Архангельской областях Луна закроет Солнце примерно на 80 процентов, в Москве — лишь на восемь процентов.

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