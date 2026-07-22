Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:06, 22 июля 2026Экономика

Россиянам рассказали о редчайшем астрономическом явлении в августе

Астрофизик Чумаков: 12 августа произойдет полное солнечное затмение
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: TreeLab Oleg Kuchurivsky / Wikimedia

12 августа жители России смогут наблюдать редчайшее астрономическое явление — полное солнечное затмение. Об этом сообщил почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков в разговоре с «Известиями».

По информации эксперта, явление продлится не более двух минут в лучших точках наблюдений — на северо‑восточном побережье Таймыра и островах Северной Земли. «В Мурманской и Архангельской областях Луна закроет Солнце примерно на 80 процентов, в Москве — лишь на восемь процентов», — поделился информацией он. Чумаков уточнил, что там, где Луна скроет Солнце лишь частично, затмение будет длиться дольше: в Рыбинске — 17 минут, а в Нарьян-Маре — примерно 40 минут.

Во время полного затмения удастся увидеть солнечную корону, четки Бейли и эффект «бриллиантового кольца». Небо молниеносно потемнеет, станут заметны яркие планеты и звезды, по горизонту появится кольцевая заря, а природа словно замрет.

Участник клуба астрономов‑любителей имени Зигеля Евгений Вереин уточнил, что ожидающееся затмение повторяет полное солнечное затмение 1 августа 2008 года, которое можно было наблюдать в Западной Сибири и на Алтае. Особенностью предстоящего явления станет то, что оно будет закатным — максимальная фаза затмения будет наблюдаться незадолго до захода солнца, что делает его более редким.

Материалы по теме:
На Солнце произошла сильнейшая за последние недели вспышка
На Солнце произошла сильнейшая за последние недели вспышка
Сегодня
Россиянам рассказали о крупных астрономических событиях августа
Россиянам рассказали о крупных астрономических событиях августа
16 июля 2026

Эксперт призвал россиян помнить о мерах безопасности и не смотреть на Солнце вне полной фазы без защитных фильтров, которыми обязательно необходимо снабдить все оптические приборы. Примерно за 15-20 секунд до того, как солнечный диск станет выходить из‑за Луны, фильтры стоит вернуть на место. Он подчеркнул, что даже кратковременное попадание солнечных лучей в прибор может привести к необратимому повреждению сетчатки глаза.

Ранее россиянам дали советы по наблюдению за метеорным потоком Персеиды 12 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    США запустили аппарат для прямой атаки на спутники России
    Женщинам рассказали о ранних признаках рака шейки матки
    Толпа подростков жестоко избила российского школьника и сломала ему нос
    В Госдуме ответили на резкое заявление Каллас в адрес России
    В столице российского региона ввели режим ЧС после ударов ВСУ по жилым домам
    Россиянин раскрыл зарубежной разведке данные о ТЭК
    Россиянам раскрыли способ удалить следы крови с белых кроссовок
    Россиян начали усиленно кормить бананами
    Землетрясение произошло в российском регионе
    Известный российский телеведущий умер в возрасте 60 лет
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok