Россиянам рассказали о редчайшем астрономическом явлении в августе

Астрофизик Чумаков: 12 августа произойдет полное солнечное затмение

12 августа жители России смогут наблюдать редчайшее астрономическое явление — полное солнечное затмение. Об этом сообщил почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков в разговоре с «Известиями».

По информации эксперта, явление продлится не более двух минут в лучших точках наблюдений — на северо‑восточном побережье Таймыра и островах Северной Земли. «В Мурманской и Архангельской областях Луна закроет Солнце примерно на 80 процентов, в Москве — лишь на восемь процентов», — поделился информацией он. Чумаков уточнил, что там, где Луна скроет Солнце лишь частично, затмение будет длиться дольше: в Рыбинске — 17 минут, а в Нарьян-Маре — примерно 40 минут.

Во время полного затмения удастся увидеть солнечную корону, четки Бейли и эффект «бриллиантового кольца». Небо молниеносно потемнеет, станут заметны яркие планеты и звезды, по горизонту появится кольцевая заря, а природа словно замрет.

Участник клуба астрономов‑любителей имени Зигеля Евгений Вереин уточнил, что ожидающееся затмение повторяет полное солнечное затмение 1 августа 2008 года, которое можно было наблюдать в Западной Сибири и на Алтае. Особенностью предстоящего явления станет то, что оно будет закатным — максимальная фаза затмения будет наблюдаться незадолго до захода солнца, что делает его более редким.

Эксперт призвал россиян помнить о мерах безопасности и не смотреть на Солнце вне полной фазы без защитных фильтров, которыми обязательно необходимо снабдить все оптические приборы. Примерно за 15-20 секунд до того, как солнечный диск станет выходить из‑за Луны, фильтры стоит вернуть на место. Он подчеркнул, что даже кратковременное попадание солнечных лучей в прибор может привести к необратимому повреждению сетчатки глаза.

Ранее россиянам дали советы по наблюдению за метеорным потоком Персеиды 12 августа.