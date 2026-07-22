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13:19, 22 июля 2026Экономика

На Солнце произошла сильнейшая за последние недели вспышка

ИКИ РАН: На Солнце произошла сильнейшая за две недели вспышка
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom

На Солнце зафиксировали мощнейшую за последние две недели вспышку. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram.

По информации астрономов, событие произошло в 9:35 по московскому времени на фоне общего усиления солнечной активности в последние сутки. Они отметили, что вспышка стала сильнейшей с 7 июля.

«За последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек, тогда как еще три дня назад средний темп составлял одно-два события в сутки», — поделились информацией в ИКИ РАН. Всплеск активности, предполагают ученые, является локальным и связан со случайным возникновением изолированной крупной группы солнечных пятен. Глобальный уровень солнечной активности на данный момент они назвали низким. Между тем, уточнили астрономы, в связи со вспышкой сегодня геомагнитная обстановка с большой вероятностью может ухудшиться до уровня слабой или средней магнитной бури.

«Геомагнитные индексы уже повышены, но пока находятся ниже порога магнитных бурь. Считается, что рост числа вспышек продолжится. В течение суток–двух возможен выход на события уровня X», — заключили в ИКИ РАН.

20 и 21 июля астрономы предупреждали россиян о возможных магнитных бурях.

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