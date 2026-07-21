На Землю обрушится магнитная буря

ИКИ РАН: В ближайшие часы на Земле может начаться магнитная буря

В ближайшие часы на Земле может начаться магнитная буря, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам специалистов, к настоящему времени начался плановый рост скорости солнечного ветра. Сейчас он умеренный и должен вырасти к концу дня. Плотность ветра также растет. В совокупности эти показатели говорят о том, что буря должна начаться в ближайшие часы, однако ситуация может меняться, уточнили ученые.

Ранее специалисты ИКИ РАН сообщили, что на Земле может начаться слабая магнитная буря уровня G1-G2 (слабые и средние). Вероятность сильных бурь G3 и выше составляет около пяти процентов. «На фоне на редкость низкой геомагнитной активности этого лета через два дня ожидается хоть какое-то "развлечение" — к Земле выходит очередная солнечная корональная дыра, поток быстрого ветра из которой достигнет планеты 22 июля», — прокомментировали ученые.

