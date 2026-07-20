Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:03, 20 июля 2026Экономика

На Землю обрушатся магнитные бури

ИКИ РАН: Со среды на Земле ожидаются слабые магнитные бури
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Начиная со среды, 22 июля, на Земле ожидаются слабые магнитные бури. Об этом в Telegram-канале сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«На фоне на редкость низкой геомагнитной активности этого лета через два дня ожидается хоть какое-то "развлечение" — к Земле выходит очередная солнечная корональная дыра, поток быстрого ветра из которой достигнет планеты 22 июля», — сообщили специалисты.

Рост геомагнитных возмущений ожидается в ночь со вторника на среду, продлится не менее суток, а в пике могут сформироваться бури уровня G1-G2 (слабые и средние). Вероятность сильных бурь G3 и выше составляет около пяти процентов.

Сильная магнитная буря уровня G3 обрушилась на Землю 4 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ ударили по автомойке с мирными жителями в столице российского региона
    МИД вызвал временного поверенного Италии в России
    Врач назвал простой и честный индикатор проблем со здоровьем у мужчин
    Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН
    Туристку дважды попытались похитить в стране Европы
    На Украине раскрыли подробности конфликта Сырского и Федорова
    Стали известны планы о возрождении легендарного бренда смартфонов
    Стал известен главный кандидат на пост главкома ВСУ
    Защита бурно отреагировавшей на приговор российской блогерши обжаловала решение суда
    Неузнаваемого Мэтта Деймона спутали с другим популярным актером
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok