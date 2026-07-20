На Землю обрушатся магнитные бури

ИКИ РАН: Со среды на Земле ожидаются слабые магнитные бури

Начиная со среды, 22 июля, на Земле ожидаются слабые магнитные бури. Об этом в Telegram-канале сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«На фоне на редкость низкой геомагнитной активности этого лета через два дня ожидается хоть какое-то "развлечение" — к Земле выходит очередная солнечная корональная дыра, поток быстрого ветра из которой достигнет планеты 22 июля», — сообщили специалисты.

Рост геомагнитных возмущений ожидается в ночь со вторника на среду, продлится не менее суток, а в пике могут сформироваться бури уровня G1-G2 (слабые и средние). Вероятность сильных бурь G3 и выше составляет около пяти процентов.

Сильная магнитная буря уровня G3 обрушилась на Землю 4 июля.