Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:09, 4 июля 2026Экономика

На Земле началась сильная магнитная буря

ИКИ РАН: 4 июля на Земле началась сильная магнитная буря уровня G3
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Doug Bagg / Unsplash

В субботу, 4 июля, на Земле началась сильная магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в Telegram.

«На Земле с опозданием на сутки относительно графика все же началась спрогнозированная еще два дня назад сильная магнитная буря уровня G3», — говорится в сообщении. Решающий перелом в том, чтобы буря началась, произошел в полночь 4 июля.

Уточняется, что с начала 2026 года это геомагнитное событие стало вторым по силе после бури, длившейся с 19 по 21 января, ей был присвоен уровень G4.

Ранее в ИКИ РАН предупреждали, что на Землю обрушится магнитная буря. При этом отмечалось, что она начнется 3 июля и продлится более суток.

До этого стало известно, что в ночь на 1 июля на Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса. Отмечалось, что за предшествующие событию сутки произошло еще 17 менее мощных вспышек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли значение освобождения Константиновки

    Медведев порассуждал о будущих переговорах между Ираном и США

    Житель российского региона помогал Украине в планировании ракетно-бомбовых ударов

    Колумбийский новичок «Зенита» рассказал о процессе изучения русского

    Немецкий политик предрек выход США из НАТО

    Медведев рассказал о ядерном и термоядерном оружии Ирана

    Медведев назвал санкции против России незаконными

    Войну с США назвали тяжелейшим испытанием для Ирана

    Стало известно о причинах розыска приставами сына лидера ДДТ Шевчука

    ВС России начали применять FPV-дрон «Изделие-98»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok