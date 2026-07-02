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09:57, 2 июля 2026Экономика

На Землю обрушится магнитная буря

ИКИ РАН: 3 июля на Землю обрушится магнитная буря уровня G2
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетВспышки на солнце:

Изображение: remotevfx.com / Shutterstock / Fotodom

В пятницу, 3 июля, на Землю обрушится магнитная буря, которая продлится более суток. Об этом россиян предупредили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Согласно прогнозу на сайте, в полночь по московскому времени буря достигнет уровня G1, что считается слабой бурей, а спустя примерно три часа возмущения геомагнитного поля усилятся до уровня G2. Подобные бури относятся к умеренным и могут оказывать влияние на электросети и радиосвязь.

Около шести утра, продолжили астрономы, геомагнитная активность вновь спадет до класса G1 и сохранится на этом уровне до полудня субботы, 4 июля. После этого магнитосфера вновь станет спокойной — вплоть до полуночи воскресенья, 5 июля, когда прогнозируется новая буря G1.

В ночь на 1 июля на Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса X. В ИКИ РАН рассказали, что она стала первой подобной после усиления активности.

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