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07:57, 1 июля 2026Экономика

Вспышка высшего уровня произошла на Солнце

ИКИ РАН: На Солнце произошла вспышка высшего уровня X
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / РИА Новости

В ночь на среду, 1 июля, на Солнце произошла вспышка высшего уровня X. Она стала первой подобной после усиления активности, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

«Вот и первая X вспышка», — заявили ученые в публикации.

За прошедшие сутки на звезде зафиксировали 17 вспышек, но они были меньшие по мощности. Двум из них присвоили предпоследний по силе уровень М. Ученые отметили, что на космическом объекте возникла рекордная по размеру группа пятен, которая направлена на Землю.

Вспышки на Солнце делят на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: А, В, С, М и X. Где А — самый слабый уровень, а X — самый сильный. Эти явления способны вызывать магнитные бури на Земле. Они, в свою очередь могут нарушать работу энергосистем и влиять на пути миграции животных.

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