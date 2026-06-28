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15:55, 28 июня 2026Экономика

На Солнце образовалась рекордная группа пятен

На Солнце образовалась крупнейшая за год группа пятен
Виктория Клабукова
СюжетМагнитные бури:

Фото: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

На Солнце образовалась рекордная по размеру группа пятен. Она стала крупнейшей в 2026 году, подчеркивают в своем Telegram-канале специалисты Лаборатории солнечной астрофизики Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Группа пятен в данный момент выходит с обратной стороны Солнца на видимую. Активной области присвоили номер 4478, на данный момент ее площадь достигает 1190 единиц. Прежний рекорд принадлежал группе пятен 4366, зафиксированной в феврале и ставшей причиной вспышки класса X — площадь той группы доходила до 1100 единиц. В результате область побила рекорд XXI века по общим показателям сильных вспышек.

При этом фактической активности в области-рекордсмене пока не наблюдается. Из группы пятен разве что выходят слабые облака плазмы, одно из которых долетит до Земли 30 июня, а второе — 1 июля.

В четверг, 25 июня, на Земле зафиксировали начало магнитной бури. По своей мощности геомагнитные колебания не превысили класса G1, что соответствует слабой буре.

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