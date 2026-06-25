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12:37, 25 июня 2026Экономика

На Землю обрушилась магнитная буря

ИКИ РАН: На Земле началась магнитная буря класса G1
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

25 июня на Землю обрушилась слабая магнитная буря класса G1. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрофизики Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

По информации ученых, причиной бури, которая началась около шести утра по московскому времени, стал быстрый рост скорости солнечного ветра, на который повлияла корональная дыра на Солнце. При этом астрономы уточнили, что она вряд ли станет сильнее.

«Июнь пока проходит по довольно умеренному графику. За месяц было четыре дня с магнитными бурями. До пиков XXI века пока далеко», — заключили специалисты.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИ РАН Мария Абунина заявила, что мощная вспышка на Солнце, зарегистрированная 21 июня, никак не повлияет на людей.

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