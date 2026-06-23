Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:33, 23 июня 2026Экономика

Опасность недавних вспышек на Солнце оценили

Физик Абунина: Недавняя вспышка на Солнце не повлияет на людей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / РИА Новости

Вспышка класса М2.6, зарегистрированная на Солнце в воскресенье, 21 июня, никак не повлияет на людей. Об этом в эфире «Радио КП» заявила руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИ РАН Мария Абунина.

Поводов для беспокойства в данном случае нет, заверила специалист. Вспышка не должна повлиять ни на людей, ни на наземную технику, ни на космические аппараты, находящиеся в окрестностях Земли.

Активная область, где произошло событие, расположена достаточно далеко на восточной части солнечного диска, при этом между этой областью и направлением на Землю находится крупная корональная дыра. Из-за этого поток высокоскоростного солнечного ветра препятствует распространению возможных выбросов вещества в сторону нашей планеты.

Материалы по теме:
Россияне скупают на маркетплейсах невероятные растения. Как они поверили в леопардовые розы, черную клубнику и малиновые деревья?
Россияне скупают на маркетплейсах невероятные растения.Как они поверили в леопардовые розы, черную клубнику и малиновые деревья?
28 марта 2026
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров. Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров.Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
8 апреля 2026

«На самом деле большинство солнечных вспышек интересны только ученым», — отметила Абунина. Даже самые мощные вспышки далеко не всегда оказывают влияние на Землю, рассказала она. Значение имеет не только их сила, но и место возникновения на поверхности Солнца. Если подобные явления происходят в восточной части солнечного диска, которая при наблюдении с Земли находится слева от центральной области светила, то в большинстве случаев последствия для нашей планеты отсутствуют.

Ранее специалисты Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщили, что появившаяся на Солнце вспышка оказалась наиболее мощной за последние 2,5 недели.

Вспышки делят на пять классов — A, B, C, M и X. Каждому из них соответствует свой уровень потока рентгеновского излучения, увеличивающийся десятикратно на каждом шаге. Вспышки классов A и B — наиболее слабые, класса X — экстремальные, способные вызывать масштабное отключение радиосвязи и полярные сияния.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о поручении Трампа по Украине

    Основатель ЧВК признался в целой серии тяжких преступлений в отношении бойцов СВО

    Минфин России решил помочь стабилизации рынка

    Стало известно об «игнорировании» американскими БПЛА российских средств РЭБ

    Российскую альпинистку включили в Книгу рекордов Гиннесса

    Эвелина Бледанс объяснила любовь Диброва к «молодым телочкам»

    Полномочия депутата Госдумы досрочно прекратили

    Лещенко трогательно высказался об актере Ножкине

    Врач призвал обязательно включить в рацион один продукт во время жары

    Опасность недавних вспышек на Солнце оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok