Опасность недавних вспышек на Солнце оценили

Физик Абунина: Недавняя вспышка на Солнце не повлияет на людей

Вспышка класса М2.6, зарегистрированная на Солнце в воскресенье, 21 июня, никак не повлияет на людей. Об этом в эфире «Радио КП» заявила руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИ РАН Мария Абунина.

Поводов для беспокойства в данном случае нет, заверила специалист. Вспышка не должна повлиять ни на людей, ни на наземную технику, ни на космические аппараты, находящиеся в окрестностях Земли.

Активная область, где произошло событие, расположена достаточно далеко на восточной части солнечного диска, при этом между этой областью и направлением на Землю находится крупная корональная дыра. Из-за этого поток высокоскоростного солнечного ветра препятствует распространению возможных выбросов вещества в сторону нашей планеты.

«На самом деле большинство солнечных вспышек интересны только ученым», — отметила Абунина. Даже самые мощные вспышки далеко не всегда оказывают влияние на Землю, рассказала она. Значение имеет не только их сила, но и место возникновения на поверхности Солнца. Если подобные явления происходят в восточной части солнечного диска, которая при наблюдении с Земли находится слева от центральной области светила, то в большинстве случаев последствия для нашей планеты отсутствуют.

Ранее специалисты Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщили, что появившаяся на Солнце вспышка оказалась наиболее мощной за последние 2,5 недели.

Вспышки делят на пять классов — A, B, C, M и X. Каждому из них соответствует свой уровень потока рентгеновского излучения, увеличивающийся десятикратно на каждом шаге. Вспышки классов A и B — наиболее слабые, класса X — экстремальные, способные вызывать масштабное отключение радиосвязи и полярные сияния.