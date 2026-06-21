ИКИ РАН: На Солнце произошла вспышка уровня M2.6

На Солнце произошла мощная вспышка уровня M2.6. Об этом на своем сайте сообщил Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«Последняя вспышка произошла сегодня в 05:46 — уровень M2.6 (сильная)», — отметили ученые, добавив, что явление стало наиболее мощным за последние 2,5 недели.

Вспышки делят на пять классов — A, B, C, M и X. Каждому из них соответствует свой уровень потока рентгеновского излучения, увеличивающийся десятикратно на каждом шаге. Вспышки классов A и B — наиболее слабые, класса X — экстремальные, способные вызывать масштабное отключение радиосвязи и полярные сияния.

Ранее ученые зафиксировали на Солнце черный взрыв. Светило выбросило облако нейтрального водорода, который не пропускает его собственное излучение.