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11:03, 6 августа 2026 (обновлено: 11:10, 6 августа 2026)Путешествия

Трендовые ретриты начали доводить россиян до психозов

Россияне стали чаще обращаться за психологической помощью после ретритов
Алина Черненко

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

Трендовые ретриты начали доводить россиян до психозов и нервных срывов. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, соотечественники стали чаще обращаться за психологической помощью после духовных практик на природе. Психотерапевт Ольга Шевченко отметила, что за рекламной безобидных выходных в горах или лесах в уединении могут скрываться жесткие программы с голоданием и тяжелыми физическими нагрузками. Перед подобными мероприятиями людям нужна консультация со специалистами и медицинский осмотр, предупредила Шевченко.

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Она добавила, что в зоне риска находятся люди, которые чувствуют себя одинокими. Чаще всего они отправляются «за просветлением», но только усугубляют свое состояние.

Один из таких примеров — 20-летняя москвичка, которая после недельного ретрита с телесными практиками получила нервный срыв и едва не лишила себя жизни. В итоге девушка решилась на поход к психиатру. Другая россиянка, вернувшись с ретрита, отдалилась от близких, бросила работу и стала говорить, что слышит чужие мысли и установила связь с космосом. Ее пришлось экстренно госпитализировать.

По мнению психотерапевтов, проблема решится только тогда, когда люди начнут заранее осознавать риски популярных духовных практик и проходить минимальный медосмотр перед такими мероприятиями.

Ранее стало известно, что выгоревшим в офисе россиянам начали продавать банные ретриты. Гостям обещают «погружение в атмосферу сказочного леса, доведение до эйфории и полную нирвану».

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