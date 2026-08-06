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11:48, 6 августа 2026Бывший СССР

Помощник Алиева высказался о зависимости Азербайджана от Турции

Помощник президента Азербайджана Гаджиев: Баку проводит независимую внешнюю политику
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Resul Rehimov / Anadolu Agency via Getty Images

Азербайджан проводит независимую внешнюю политику, основанную на национальных интересах страны. Такое заявление в X сделал помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Азербайджанская Республика проводит независимую и принципиальную внешнюю политику, руководствуясь своими национальными интересами», — написал он.

Так он прокомментировал репортаж турецкого журналиста Йылмаза Билгена, опубликованный 5 августа. В нем утверждается, что позиция Баку по конфликту на Ближнем Востоке зависит от Турции, а между странами действует круглосуточная горячая линия для консультаций и диалога.

Гаджиев подчеркнул, что турецкие СМИ представили его слова в искаженном виде.

Ранее Гаджиев опроверг сообщения о размещении в стране военных баз Израиля. Он назвал подобные заявления черной пропагандой и ложью.

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