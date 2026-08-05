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14:15, 5 августа 2026 (обновлено: 14:24, 5 августа 2026)Бывший СССР

Помощник Алиева сделал заявление о размещении военных баз Израиля в Азербайджане

Гаджиев опроверг сообщения о размещении в Азербайджане военных баз Израиля
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев опроверг сообщения о размещении в стране военных баз Израиля. Его слова приводит Minval Politika в своем Telegram-канале.

«Это черная пропаганда и ложь, распространяемая врагами Турции и Азербайджана», — подчеркнул дипломат.

В июне американский телеканал CNN писал, что Израиль разместил в Азербайджане элитные подразделения в ходе войны с Ираном. По словам источников СМИ, базы расположились на юге постсоветской страны.

В 2025 году Ильхам Алиев называл Израиль близким другом и надежным партнером Азербайджана. Позже газета Haaretz со ссылкой на израильские источники сообщала, что из-за давления со стороны Азербайджана на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху было принято решение об отмене признания геноцида армян.

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