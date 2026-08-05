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15:16, 5 августа 2026Ценности

47-летняя Кейт Хадсон показала лицо без макияжа на отдыхе

47-летняя актриса Кейт Хадсон показала лицо без макияжа на отдыхе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @katehudson

Американская актриса Кейт Хадсон показала лицо без макияжа на отдыхе. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость снялась во время путешествия по Европе. На одном из кадров она предстала на фоне цветущего растения в зеленом платье и с распущенными волосами. При этом артистка отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Кроме того, Хадсон позировала без макияжа в воде у лодки в белом бикини и плетеной шляпе.

В июле 57-летняя российская ведущая Светлана Бондарчук показала лицо без макияжа и ответила на вопрос о пластике.

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