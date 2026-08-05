Араб обвинил россиянина в домогательствах в отношении его жены в отеле Египта

Россиянина обвинили в домогательствах в отношении арабской женщины в отеле Египта

Российского туриста обвинили в домогательствах в отношении арабской женщины в отеле египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщил юрист Игорь Косицын в своем Telegram-канале.

61-летний житель Самарской области приехал с женой в курортную страну 4 августа и поселился в пятизвездочном отеле Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach Resor. Во время вечерней программы аниматоры пригласили гостей на танцы, и россиянин, принимавший участие в развлечениях, случайно задел арабскую женщину. Это привело в бешенство ее мужа, который накинулся на туриста с кулаками.

Мужчин разняли сотрудники отеля, после чего россиянин и его супруга ушли в свой номер. Ночью к ним в дверь постучалась полиция, и соотечественника забрали в участок на основании заявления араба. При этом «потерпевший» заявил, что готов уладить разногласия за 10 тысяч долларов (около 811 тысяч рублей).

Сейчас местонахождение россиянина его жене неизвестно. Информацию ей не предоставляют, а телефон и паспорт забрали правоохранители. Женщина обратилась в консульство РФ в Каире, но там ей лишь предложили воспользоваться услугами адвокатов.

«Сложно судить, как ситуация развивалась на самом деле, но чисто по-мужски весьма странно, что арабский гражданин оценивает честь своей жены деньгами, а именно — в круглую сумму в 10 тысяч долларов. Если уж, по его мнению, она (честь) была задета, то нужно стоять на своем и добиваться справедливого расследования», — отметил Косицын.

В подобных ситуациях он порекомендовал не пытаться решить вопрос с помощью денег, а направить обращения во все инстанции, включая туроператора, консульство и уполномоченного по правам человека того региона, где проживают туристы. Кроме того, стоит письменно затребовать у отеля (напрямую и через туроператора) записи с камер видеонаблюдения, а также собрать телефоны возможных свидетелей. «Следует помнить, что в любой стране мира задержанный имеет право на бесплатного адвоката и переводчика», — добавил юрист.

В мае похожая история произошла в отеле Турции. Тогда российского туриста арестовали из-за конфликта с местным жителем, который обвинил его в домогательствах.