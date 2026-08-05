Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:03, 5 августа 2026Путешествия

Араб обвинил россиянина в домогательствах в отношении его жены в отеле Египта

Россиянина обвинили в домогательствах в отношении арабской женщины в отеле Египта
Алина Черненко

Фото: Art Konovalov / Shutterstock / Fotodom

Российского туриста обвинили в домогательствах в отношении арабской женщины в отеле египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщил юрист Игорь Косицын в своем Telegram-канале.

61-летний житель Самарской области приехал с женой в курортную страну 4 августа и поселился в пятизвездочном отеле Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach Resor. Во время вечерней программы аниматоры пригласили гостей на танцы, и россиянин, принимавший участие в развлечениях, случайно задел арабскую женщину. Это привело в бешенство ее мужа, который накинулся на туриста с кулаками.

Материалы по теме:
«То, что вам кажется мелочью, для них — преступление». За что россиянам за границей могут грозить штраф или тюрьма?
«То, что вам кажется мелочью, для них — преступление». За что россиянам за границей могут грозить штраф или тюрьма?
19 января 2026
Владельцы жилья по всему миру подглядывают за туристами через скрытые камеры. Видео продают порносайтам
Владельцы жилья по всему миру подглядывают за туристами через скрытые камеры. Видео продают порносайтам
1 июля 2026

Мужчин разняли сотрудники отеля, после чего россиянин и его супруга ушли в свой номер. Ночью к ним в дверь постучалась полиция, и соотечественника забрали в участок на основании заявления араба. При этом «потерпевший» заявил, что готов уладить разногласия за 10 тысяч долларов (около 811 тысяч рублей).

Сейчас местонахождение россиянина его жене неизвестно. Информацию ей не предоставляют, а телефон и паспорт забрали правоохранители. Женщина обратилась в консульство РФ в Каире, но там ей лишь предложили воспользоваться услугами адвокатов.

«Сложно судить, как ситуация развивалась на самом деле, но чисто по-мужски весьма странно, что арабский гражданин оценивает честь своей жены деньгами, а именно — в круглую сумму в 10 тысяч долларов. Если уж, по его мнению, она (честь) была задета, то нужно стоять на своем и добиваться справедливого расследования», — отметил Косицын.

В подобных ситуациях он порекомендовал не пытаться решить вопрос с помощью денег, а направить обращения во все инстанции, включая туроператора, консульство и уполномоченного по правам человека того региона, где проживают туристы. Кроме того, стоит письменно затребовать у отеля (напрямую и через туроператора) записи с камер видеонаблюдения, а также собрать телефоны возможных свидетелей. «Следует помнить, что в любой стране мира задержанный имеет право на бесплатного адвоката и переводчика», — добавил юрист.

В мае похожая история произошла в отеле Турции. Тогда российского туриста арестовали из-за конфликта с местным жителем, который обвинил его в домогательствах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский обратился к Западу после ночного удара ВС России по Киеву
    Писториус проговорился о ранее неизвестных поставках Украине
    Москвичам пообещали 33-градусную жару
    Глава приграничного региона России доложил Путину об изменении тактики атак ВСУ
    Четырехметрового питона поймали на любимом месте отдыха россиян
    В России ответили осудившей удары по военным объектам на Украине главе Еврокомиссии
    Семья не выжившего на яхте дизайнера решила подать иск на 4,1 миллиарда рублей
    Составлен список самых необычных забытых в аэропорту Москвы вещей
    В России дали оценку объединению Путиным всех тыловых служб Минобороны
    Еще одна постсоветская страна решила перейти на стандарты НАТО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok