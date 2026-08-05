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Силовые структуры
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16:48, 5 августа 2026Силовые структуры

Россиянин разнес квартиру ради расправы над женой

В Москве правоохранители задержали мужчину за убийство жены в квартире
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

В Москве правоохранители задержали местного жителя за расправу над женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашиваются свидетели, назначается комплекс судебных экспертиз. 

По версии следствия, 5 августа мужчина из-за ревности поссорился со своей женой в квартире на Пятницком шоссе. Во время конфликта он нанес женщине не менее пяти ножевых ранений. От полученных повреждений она не выжила.

По данным Telegram-канала «112», женщина спряталась в комнате, а супруг разнес дверь и вломился к ней с ножом. Пара работала в ГБУ «Автомобильные дороги».

Ранее в Санкт-Петербурге двое иностранцев зверски расправились со знакомым из-за 30 тысяч рублей.

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