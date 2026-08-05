Россиянин разнес квартиру ради расправы над женой

В Москве правоохранители задержали мужчину за убийство жены в квартире

В Москве правоохранители задержали местного жителя за расправу над женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашиваются свидетели, назначается комплекс судебных экспертиз.

По версии следствия, 5 августа мужчина из-за ревности поссорился со своей женой в квартире на Пятницком шоссе. Во время конфликта он нанес женщине не менее пяти ножевых ранений. От полученных повреждений она не выжила.

По данным Telegram-канала «112», женщина спряталась в комнате, а супруг разнес дверь и вломился к ней с ножом. Пара работала в ГБУ «Автомобильные дороги».

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