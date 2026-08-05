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17:34, 5 августа 2026 (обновлено: 17:58, 5 августа 2026)РоссияЭксклюзив

Военный раскрыл настрой российских солдат в зоне спецоперации

Военный Матвийчук: Наши солдаты сегодня — это люди, мотивированные на победу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил (ВС) России сегодня — это люди, мотивированные на победу, сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Настрой российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«По данным, которыми я располагаю, наши солдаты сегодня — это люди, мотивированные на победу. Они понимают, за что борются. Борются они с фашизмом. Героизм постоянный. Повседневный героизм. Его нельзя описать словами», — сообщил Матвийчук.

Люди работают для сохранения своей жизни, жизни товарищей каждый день, приумножают славу России и работают на победу

Анатолий Матвийчукполковник в отставке, военный эксперт

Ранее стало известно, что российский боец СВО из Якутии с позывным Чир использовал последний патрон и спас несколько жизней — свою и еще двух сослуживцев. Отмечается, что весной 2026 года в Запорожье военнослужащий подорвался в машине на мине и был ранен. От помощи бойцов Чир отказался: не желая рисковать чужими жизнями, он решил эвакуироваться сам.

По пути он встретил двоих сослуживцев, у которых закончились патроны. У самого Чира оставался последний. Когда над их головами появился украинский беспилотник, Чир с одного выстрела уничтожил его.

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