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18:23, 5 августа 2026 (обновлено: 18:29, 5 августа 2026)Бывший СССР

В Литве выступили против ужесточения мер по русскому языку

Синкявичюс: Ужесточение мер в отношении русского языка в Литве непонятно
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oliver Berg / dpa / Globallookpress.com

Ужесточение мер в отношении русского языка в Литве непонятно. Об этом заявил председатель литовской партии демократов Виргиниюс Синкявичюс, передает LRT в своем Telegram-канале.

«Нынешнее решение кажется мне половинчатым», — признался политик.

Ранее мэрия Вильнюса сообщила, что перестанет принимать обращения граждан на русском языке. Это связано с приостановкой обработки обращений на языках тех стран, которые не являются членами Евросоюза.

До этого начальник Штаба обороны Войска Литовского, контр-адмирал Гедрюс Пременецкас заявил, что Россия может потерять Калининградскую область. По его словам, это возможно в случае вооруженного конфликта с Организацией Североатлантического договора.

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