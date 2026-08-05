В Литве выступили против ужесточения мер по русскому языку

Синкявичюс: Ужесточение мер в отношении русского языка в Литве непонятно

Ужесточение мер в отношении русского языка в Литве непонятно. Об этом заявил председатель литовской партии демократов Виргиниюс Синкявичюс, передает LRT в своем Telegram-канале.

«Нынешнее решение кажется мне половинчатым», — признался политик.

Ранее мэрия Вильнюса сообщила, что перестанет принимать обращения граждан на русском языке. Это связано с приостановкой обработки обращений на языках тех стран, которые не являются членами Евросоюза.

До этого начальник Штаба обороны Войска Литовского, контр-адмирал Гедрюс Пременецкас заявил, что Россия может потерять Калининградскую область. По его словам, это возможно в случае вооруженного конфликта с Организацией Североатлантического договора.