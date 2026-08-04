В соседней с Россией стране ужесточили меры против русского языка

В Литве мэрия Вильнюса перестанет принимать обращения граждан на русском языке

В Литве мэрия Вильнюса перестанет принимать обращения граждан на русском языке. Об ужесточении мер в языковом вопросе пишет LRT.

«Весной Вильнюс принял решение усилить использование государственного языка и последовательно реализует поставленные цели», — подчеркнул мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас.

Сообщается, что мэрия более не будет принимать письменные заявления и жалобы людей на языках стран, не входящих в Евросоюз. К ним относится и русский язык. Уточняется, что информация на этих языках будет предоставляться устно.

Ранее в соседней с Литвой Эстонии президент Алар Карис заявил о неразумности запрещать что-либо из-за русского языка. Он подчеркнул, что созданные на нем литература, книги, театр и кино не являются врагами эстонского народа.