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16:00, 4 августа 2026 (обновлено: 16:09, 4 августа 2026)Бывший СССР

В соседней с Россией стране ужесточили меры против русского языка

В Литве мэрия Вильнюса перестанет принимать обращения граждан на русском языке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oliver Berg / dpa / Globallookpress.com

В Литве мэрия Вильнюса перестанет принимать обращения граждан на русском языке. Об ужесточении мер в языковом вопросе пишет LRT.

«Весной Вильнюс принял решение усилить использование государственного языка и последовательно реализует поставленные цели», — подчеркнул мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас.

Сообщается, что мэрия более не будет принимать письменные заявления и жалобы людей на языках стран, не входящих в Евросоюз. К ним относится и русский язык. Уточняется, что информация на этих языках будет предоставляться устно.

Ранее в соседней с Литвой Эстонии президент Алар Карис заявил о неразумности запрещать что-либо из-за русского языка. Он подчеркнул, что созданные на нем литература, книги, театр и кино не являются врагами эстонского народа.

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