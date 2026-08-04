В Армении высказались о создании центра для нелегальных мигрантов из ЕС

Бадалян: Армении не поступал запрос о создании центра для нелегальных мигрантов из ЕС

Армении не поступал запрос о создании центра временного содержания нелегальных мигрантов из Евросоюза. Об этом высказалась официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян, передает в Telegram агентство Armenpress.

«Нам такого предложения не поступало, этот вопрос с нами не обсуждался», — заявила дипломат.

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю. Согласно данным Министерства внутренних дел Испании, 49 тысяч мигрантов проникли из Марокко в испанский город за 24 часа.

На фоне кризиса Италия в одностороннем порядке приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией. По словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, кадры из Сеуты шокируют и демонстрируют, какую опасность несет неконтролируемая миграция для Европы.