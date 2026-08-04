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17:43, 4 августа 2026 (обновлено: 17:49, 4 августа 2026)Культура

В Санкт-Петербург привезли работы американского художника Вудкокса

В Музее современного искусства Эрарта открыли выставку американского художника Вудкокса
Андрей Шеньшаков

Фото: Музей современного искусства Эрарта

Музей современного искусства Эрарта организовал выставку работ известного американского фотографа, художника, режиссера и педагога Роба Вудкокса — «Роб Вудкокс. Безграничные возможности тела». «Лента.ру» стала информационным спонсором выставки.

С 10 июля по 8 ноября 2026 года жители и гости Санкт-Петербурга могут прикоснуться к творчеству Роба Вудкокса, которое сочетает в себе самые разные направления и формы. В его работах переплетаются сюрреализм и магический реализм, хореография и экоповестка.

«Человеческое тело в работах художника всегда скульптурно и вместе с тем эмоционально выразительно»

Музей современного искусства Эрарта

Фото: Музей современного искусства Эрарта

В последние годы Роб Вудкокс все активнее пробует свои силы в кинематографии. Фильмы Вудкокса напоминают видения, в которых тела парят в воздухе, сплетаются, дробятся и собираются вновь, рождая причудливую метафору отношений между людьми и ранимости. Работы художника преображают человеческое тело, стирая границу между физическим и символическим.

Роб Вудкокс родился в 1992 году. Работая на стыке визуального искусства, моды, танца и кино, Вудкокс заявил о себе как об одном из наиболее выдающихся современных фотохудожников. Его кинематографичные по композиции и насыщенные образами произведения можно было увидеть на многочисленных выставках и кинопоказах по всему миру. Работы Вудкокса выставляются в галереях США, Англии, Мексики, Сербии и других стран. Вудкокс сотрудничает с крупнейшими международными изданиями, в числе которых Vogue, Vanity Fair, GQ, Elle, People и Nowness.

Выставка «Безграничные возможности тела» в Музее современного искусства Эрарта продлится до 8 ноября 2026 года.

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