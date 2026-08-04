Баранец: Зеленский жив, так как у России нет агентуры и он часто меняет локации

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российские военные до сих пор не ликвидировали Владимира Зеленского не из-за отсутствия политической воли, а потому что у Москвы нет в Киеве подготовленной агентуры, а сам украинский президент постоянно меняет локации, находясь под охраной британских спецслужб. В беседе с «Царьградом» он ответил на вопрос, почему глава киевского режима остается жив, несмотря на систематические удары по объектам Украины.

«Значит, не можем, значит, нет у нас там в Киеве людей подготовленных, матерых, нет у нас (нужной агентуры) в Киеве — вот так бы я ответил. Если бы у нас они были заранее подготовлены, то мы уже бы давно знали, что президентом Украины был бы кто-то другой. А он остается», — сказал Баранец.

По его словам, Зеленский не находится в одной локации больше двух часов, перемещаясь даже ночью в колонне из пяти-десяти машин, и угадать, в какой из них он укрывается, практически невозможно — эту тактику ему, по мнению эксперта, подсказали британские советники, которые его и охраняют.

Баранец также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее заявлял о нецелесообразности физического устранения Зеленского. Кроме того, полковник считает, что ликвидация главы киевского режима была бы неправильным шагом, поскольку его должен ждать суд за преступления — как в России, так и на самой Украине.

Ранее Баранец отреагировал на заявления объявившего об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о планах разместить войска НАТО на Украине сразу после начала режима прекращения огня. По словам военного эксперта, размещение натовских военнослужащих в указанной стране превратит специальную военную операцию (СВО) России «в войну с ЕвроНАТО».