Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:45, 4 августа 2026 (обновлено: 19:51, 4 августа 2026)Россия

Военный эксперт объяснил почему Россия не ликвидирует Зеленского

Баранец: Зеленский жив, так как у России нет агентуры и он часто меняет локации
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российские военные до сих пор не ликвидировали Владимира Зеленского не из-за отсутствия политической воли, а потому что у Москвы нет в Киеве подготовленной агентуры, а сам украинский президент постоянно меняет локации, находясь под охраной британских спецслужб. В беседе с «Царьградом» он ответил на вопрос, почему глава киевского режима остается жив, несмотря на систематические удары по объектам Украины.

«Значит, не можем, значит, нет у нас там в Киеве людей подготовленных, матерых, нет у нас (нужной агентуры) в Киеве — вот так бы я ответил. Если бы у нас они были заранее подготовлены, то мы уже бы давно знали, что президентом Украины был бы кто-то другой. А он остается», — сказал Баранец.

По его словам, Зеленский не находится в одной локации больше двух часов, перемещаясь даже ночью в колонне из пяти-десяти машин, и угадать, в какой из них он укрывается, практически невозможно — эту тактику ему, по мнению эксперта, подсказали британские советники, которые его и охраняют.

Баранец также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее заявлял о нецелесообразности физического устранения Зеленского. Кроме того, полковник считает, что ликвидация главы киевского режима была бы неправильным шагом, поскольку его должен ждать суд за преступления — как в России, так и на самой Украине.

Ранее Баранец отреагировал на заявления объявившего об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о планах разместить войска НАТО на Украине сразу после начала режима прекращения огня. По словам военного эксперта, размещение натовских военнослужащих в указанной стране превратит специальную военную операцию (СВО) России «в войну с ЕвроНАТО».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский объявил о чистках в СБУ и новых операциях против России. В Госдуме после этого заявили об изменении характера СВО
    Тайвань назвали второй Украиной
    Инспектор заповедника в Приморье бесцеремонно разбудил уснувшего на березе медведя
    Назван самый вероятный автор гола в матче Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА
    Семью Слепаковых призвали лишить жилья в России
    Девушка-подросток оказалась замешана в схеме автоподставщиков в центре Москвы
    Путин наградил Баскова орденом
    Россиян предупредили о влиянии жары на давление
    Россиянам перечислили самые модные свадебные тренды
    Постсоветская страна отправит 20 военных на разблокирование Ормузского пролива
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok