Один из крупнейших экспортеров нефти захотел снизить зависимость от Ормуза

В Ираке заявили о планах начать строительство трубопровода в Сирию и Турцию

В ближайшее время Ирак планирует приступить к строительству нового нефтепровода в Сирию и Турцию с целью снижения зависимости от поставок сырья через пролив Ормуз. Об этом заявил официальный представитель иракского министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби. Его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о трубопроводе Басра — Хадиса, пояснил он. В дальнейшем его продлят до турецкого порта Джейхан и сирийского Банияс. Реализация масштабного энергетического проекта позволит одному из крупнейших нефтеэкспортеров диверсифицировать маршруты отгрузок сырья, констатировал ар-Рикаби.

Соглашение о транспортировке и перевалке иракской сырой нефти по нефтепроводу до порта Джейхан представители Ирака и Турции подписали в начале августа. Минимальный объем прокачки сырья стороны установили на уровне 750 тысяч баррелей в сутки.

До войны в Иране значительная часть поставок иракской нефти на глобальный рынок проходила через Ормузский пролив. Блокировка ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии ударила по доходам Багдада от экспорта сырья. Альтернативный маршрут, как ожидается, позволит Ираку перенаправить потоки по более безопасному пути.

Ранее еще один крупный игрок на глобальном нефтерынке заявил о стремлении снизить риски, связанные с войной в Иране. Власти Объединенных Арабских Эмиратов захотели ускорить ввод в эксплуатацию нефтепровода «Запад — Восток».