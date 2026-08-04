В МИД заявили о потере Зеленским контроля над территориями

Мирошник: Зеленский почувствовал военную мощь России и потерял контроль над территориями

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с его режимом, сделав ставку на терроризм, ощутил военную мощь России и утратил контроль над территориями. Об этом журналистам РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Как отмечает дипломат, украинский глава потерял контроль над сотнями километров земли и десятками населенных пунктов, почувствовал военную силу РФ в виде ударов по крупным центрам военно-промышленного комплекса и логистическим направлениям поставки вооружений, комплектующих и материалов двойного назначения.

Армия Украины практически осталась без морских каналов доставки западного оружия, а также лишилась средств обеспечения вооруженных формирований, добавил Мирошник.

Ранее Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Зеленского, в соцсетях написала, что энергосистема Украины оказалась в раздробленном состоянии, а нефтеперерабатывающие заводы страны получили разрушения. По ее наблюдениям, 37 автозаправочных станций (АЗС) группы «Нафтогаз» подверглись нападениям за первые семь месяцев 2026 года. Часть из них отремонтировали, но остальные сейчас не функционируют.