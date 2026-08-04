Вагенкнехт: Урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета интересов всех сторон

Для урегулирования конфликта на Украине необходимо учитывать интересы безопасности всех сторон, включая Россию. Об этом пишет основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine.

«Дипломатические подходы к решению конфликта не должны, как это было до сих пор, ориентироваться исключительно на позицию Украины», — указала политик.

Также, по ее мнению, следует принять во внимание предысторию конфликта и учесть неразрешенные вопросы, связанные с европейской архитектурой безопасности.

Как отметила Вагенкнехт, одним из главных факторов, спровоцировавших украинский кризис, стали решения Бухарестского саммита от 2008 года о вступлении Киева в НАТО.

«Тот, кто хочет навсегда положить конец войне, должен учитывать эти взаимосвязи», — подчеркнула она.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что политика стран Запада в отношении Украины была изначально ориентирована на военное противостояние с Россией, а не на мирное урегулирование конфликта.