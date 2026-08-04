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21:42, 4 августа 2026 (обновлено: 21:45, 4 августа 2026)Мир

В Германии назвали обязательное условие урегулирования конфликта на Украине

Вагенкнехт: Урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета интересов всех сторон
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andreas Gora / Globallookpress.com

Для урегулирования конфликта на Украине необходимо учитывать интересы безопасности всех сторон, включая Россию. Об этом пишет основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine.

«Дипломатические подходы к решению конфликта не должны, как это было до сих пор, ориентироваться исключительно на позицию Украины», — указала политик.

Также, по ее мнению, следует принять во внимание предысторию конфликта и учесть неразрешенные вопросы, связанные с европейской архитектурой безопасности.

Как отметила Вагенкнехт, одним из главных факторов, спровоцировавших украинский кризис, стали решения Бухарестского саммита от 2008 года о вступлении Киева в НАТО.

«Тот, кто хочет навсегда положить конец войне, должен учитывать эти взаимосвязи», — подчеркнула она.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что политика стран Запада в отношении Украины была изначально ориентирована на военное противостояние с Россией, а не на мирное урегулирование конфликта.

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