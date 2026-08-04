Для урегулирования конфликта на Украине необходимо учитывать интересы безопасности всех сторон, включая Россию. Об этом пишет основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine.
«Дипломатические подходы к решению конфликта не должны, как это было до сих пор, ориентироваться исключительно на позицию Украины», — указала политик.
Также, по ее мнению, следует принять во внимание предысторию конфликта и учесть неразрешенные вопросы, связанные с европейской архитектурой безопасности.
Как отметила Вагенкнехт, одним из главных факторов, спровоцировавших украинский кризис, стали решения Бухарестского саммита от 2008 года о вступлении Киева в НАТО.
«Тот, кто хочет навсегда положить конец войне, должен учитывать эти взаимосвязи», — подчеркнула она.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что политика стран Запада в отношении Украины была изначально ориентирована на военное противостояние с Россией, а не на мирное урегулирование конфликта.