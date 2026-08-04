Вблизи Белоруссии вновь заметили разведывательный беспилотник Латвии

ТАСС: Беспилотник-разведчик Латвии вновь заметили у границы с Белоруссией

Вблизи латвийско-белорусской границы заметили разведывательный беспилотник Латвии. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Европейского союза (ЕС).

Речь идет о дроне Penguin C UAS. Аппарат предназначен для наблюдения и обнаружения движущихся целей, а также сбора разведывательной информации. Собеседник агентства уточнил, что полет проходит на высоте около одного километра. По его словам, беспилотник движется вне трасс, установленных для полетов гражданской авиации, в том числе на малых высотах.

До этого дрон Penguin C UAS видели у границы Белоруссии 31 июля.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что правительство республики рассмотрит полное закрытие границы с Белоруссией.