США исчерпали до 80 процентов ракет для систем перехвата

CNN: США израсходовали почти 80 % запасов систем ПРО в ходе конфликта с Ираном

США в ходе конфликта с Ираном исчерпали до 80 процентов ракет для системы противоракетной обороны THAAD, предназначенный для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет. Об этом сообщает CNN.

Высшее командование предупреждает об «опасно низком» количестве боеприпасов у Пентагона, отмечают источники. По данным телеканала, аналитики заявляют о «крайне низких» темпах восполнения потерь: Пентагон получает примерно 15 «Томагавков» и 20 PAC-3 MSE в месяц.

Ранее сообщалось, что США за пять месяцев конфликта с Ираном израсходовали практически весь запас высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и значительную часть новых Precision Strike Missiles (PrSM).