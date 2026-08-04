США почти исчерпали запасы ракет в конфликте с Ираном

Reuters: США израсходовали практически весь запас ATACMS и PrSM в конфликте с Ираном

США за пять месяцев конфликта с Ираном израсходовали практически весь запас высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и значительную часть новых Precision Strike Missiles (PrSM). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Обсуждение нехватки боеприпасов в последние недели стало одной из ключевых тем внутри администрации президента США Дональда Трампа.

По словам одного из собеседников Reuters, столь быстрое сокращение запасов стало следствием решения администрации Трампа избегать более рискованных способов нанесения ударов по иранским целям, в частности использования пилотируемой авиации для бомбардировок.

В то же время Пентагон отверг опасения по поводу боеготовности вооруженных сил. Представитель ведомства Шон Парнелл заявил, что американская армия остается самой мощной в мире и располагает всем необходимым для выполнения задач.

Ранее сообщалось, что Трамп приостановил удары по Ирану на фоне опасений, что эскалация конфликта может привести к истощению сокращающихся запасов американских ракет-перехватчиков Patriot и других средств противовоздушной обороны.

