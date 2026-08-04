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15:55, 4 августа 2026 (обновлено: 16:04, 4 августа 2026)Мир

В Европе заговорили о «драматической ситуации» для Украины

Аналитик Райснер: Вопрос о возвращении территорий Украиной не стоит
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина находится в весьма «драматической ситуации» на фронте. Такое мнение высказал немецкий аналитик Маркус Райснер в интервью телеканалу n-tv.

Райснер отметил, что одной из причин подобного положения Украины стала нехватка ракет-перехватчиков Patriot, которые США «удерживают для своих нужд». По его мнению, передача ракет Киеву является «политически нежелательной» для администрации американского президента Дональда Трампа.

«Именно поэтому украинская сторона давно отказалась от своих максимальных требований. Об отвоевании территорий уже и речи не идет. [Президент Украины Владимир] Зеленский требует лишь перемирия, подкрепленного надежными гарантиями безопасности», — отметил эксперт.

При этом Райснер подчеркнул, что грядущая зима станет для Украины еще более тяжелой, чем прошлая, так как в настоящий момент Киев не способен производить достаточно электроэнергии для холодного сезона.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп боится, что поставленные Украине технологии и знания для производства мобильного зенитного ракетного комплекса Patriot будут в будущем направлены против самого Вашингтона.

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