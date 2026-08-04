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17:56, 4 августа 2026Спорт

Велогонщиц с большой грудью заподозрили в мошенничестве

Wieler Flits: Велогонщиц заподозрили в увеличении груди для аэродинамического преимущества
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alleksander / Shutterstock / Fotodom  

Некоторых велогонщиц заподозрили в использовании специальных накладок под бюстгальтером, чтобы искусственно увеличить объем груди и получить аэродинамическое преимущество. Об этом сообщает Wieler Flits.

По данным источника, несколько команд на женском «Тур де Франс» уже обратились к жюри Международного союза велосипедистов (UCI) с просьбой четко прописать это правило. Отмечается, что такие действия могут нарушать регламент UCI, поскольку меняют форму экипировки и влияют на обтекание тела воздухом. В качестве одного из возможных решений обсуждается осмотр спортсменок в закрытой палатке сразу после финиша.

До этого исследования, опубликованные на Science Direct, показали, что специальные обтекатели для груди способны снизить аэродинамическое сопротивление до 3,6 процента. Это означает экономию времени не менее 0,78 секунды на километр.

Ранее российских велосипедистов допустили до международных командных турниров. Решение вступило в силу 1 июля 2026 года.

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