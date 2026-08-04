Автогигант объявил о прекращении производства дешевых машин

Американский Ford незаметно ушел из самого дешевого ценового сегмента семейных седанов

Американский Ford решил полностью изменить подход к производству машин. Если раньше компания стремилась сделать свои автомобили массовыми, то теперь хочет выпускать «Porsche в мире внедорожников». Генеральный директор Джим Фарли заявил, что Ford отказывается от дешевых и невыразительных машин. Об этом пишет Carscoops.

Ставка сделана на технику с ярко выраженным характером — от Bronco и Raptor до Mustang и пикапов, — в персонализацию которой владельцы охотно вкладывают дополнительные деньги. Определенные результаты такая стратегия уже принесла. Модели F-150, Bronco и Maverick лидируют в своих категориях, а сам производитель обнаружил, что торговля заводскими аксессуарами и улучшениями к этим машинам приносит ощутимый доход.

Продавать дорогие «игрушки» оказалось выгоднее, чем давать скидки на очередной стандартный семейный седан. Так Ford незаметно ушел из самого дешевого ценового сегмента. В настоящее время самым доступным новым автомобилем марки, не относящимся к пикапам, остается Bronco Sport за 31 845 долларов (около 2,6 миллиона рублей).

Ближайшее будущее Ford связано с готовящимся электрическим пикапом ценой около 30 тысяч долларов. Кроме того, компания разрабатывает четырехдверный Mustang.

Фарли убежден: опередить растущее китайское давление можно, только опираясь на наследие и преданную аудиторию. Он подчеркнул, что Ford намерен действовать исключительно в тех областях, где обладает реальным конкурентным преимуществом или способен его создать, крайне избирательно распределяя финансовые ресурсы.

Ранее стало известно, что Belgee намерен уже в текущем году начать выпуск и реализацию на российском рынке более простого и бюджетного варианта популярной модели — компактного кроссовера X50.