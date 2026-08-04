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21:48, 4 августа 2026 (обновлено: 21:56, 4 августа 2026)Интернет и СМИ

Telegram внезапно исчез из App Store по всему миру из-за одного пользователя. Дуров сделал заявление

Apple временно удалила Telegram из App Store из-за контента с эксплуатацией детей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В компании Apple назвали причину временного исчезновения мессенджера Telegram из магазина приложений App Store. В компании заявили, что в ходе проверки обнаружили контент, который нарушает наши строгие правила, запрещающие материалы с сексуальной эксплуатацией детей.

При переходе с официального сайта появлялась надпись «Страница, которую вы ищете, не найдена». При попытке зайти на страницу Telegram через поиск в браузере отражалось сообщение о том, что приложение недоступно.

К сносу привели действия одного пользователя

По данным Reuters, противоправные материалы распространял один пользователь Telegram. «Приложение было впоследствии восстановлено после того, как разработчик оперативно удалил контент и заблокировал пользователя, который его опубликовал», — сказал представитель Apple.

Агентство отметило, что подобная практика уже происходила ранее. В 2018 году компания обнаружила «неприемлемый контент» и удалила фирменное приложение из App Store. Позднее оно было восстановлено.

В свою очередь, Telegram отреагировал на принятые меры. «Я уверен, что в будущем эта позиция будет в равной степени применяться ко всем остальным приложениям в магазине, верно, Apple?», — говорится в сообщении в официальном блоге мессенджера в соцсети Х.

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Что сказал Дуров?

Основатель Telegram Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объяснил, что мессенджер удалили из-за размещения нелегального порнографического контента в групповом чате. Он отметил, что в Telegram существует система модерации, не позволяющая публиковать такие материалы, однако ее удалось обойти: человек, который разместил это видео, не создавал новое сообщение, а отредактировал старое. По его словам, злоумышленники заменили текст на незаконный контент, модифицированный с помощью ИИ.

Как уточнил предприниматель, целью такой атаки было вымогательство. Дуров отметил, что в этой схеме от владельцев различных каналов требуют выкуп, в противном случае на их ресурсах угрожают разместить незаконный контент, а затем отправить жалобу, что может привести к удалению канала. Основатель добавил, что извлек из этой ситуации два урока. «Вымогатели нашли способ манипулировать Apple и заставлять компанию чрезмерно бурно реагировать (…) Тактика вымогателей эволюционирует, что подвергает риску многие каналы», — перечислил их предприниматель.

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