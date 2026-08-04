Россиянам назвали лучшие строительные работы для теплого сезона

Специалист Юлдашев: Земляные работы и монтаж дренажа лучше проводить в теплое время

Смена сезонов диктует строгие правила для каждого этапа строительства — от заливки фундамента до финишной отделки фасада. Лучшие работы для теплого периода «Ленте.ру» назвал генеральный директор строительной компании ЮКО Вадим Юлдашев.

По словам эксперта, несмотря на то, что технологии позволяют строить и в мороз до минус 10 градусов, большинство работ желательно проводить при температурах выше нуля. Специалист объяснил это техническими особенностями материалов и большей безопасностью для строителей, которые при работе в холодное время года могут получить травмы, например, из-за гололеда. «Есть и другая сторона медали: например, в сильную жару, как и в лютый холод, не стоит выполнять некоторые задачи, материалы могут деформироваться, а при остывании изменить свойства и внешний вид», — отметил Юлдашев.

Земляные работы и монтаж дренажной системы эксперт порекомендовал выполнять в теплое время года, поскольку работа с мерзлым грунтом и песком потребует больших усилий и временных затрат и может привести к просадкам и провалам в конструкции весной.

Зимние работы с фундаментом, кровлей и фасадом, уточнил специалист, технологически возможны, однако требуют жесткого температурного контроля, соблюдения зазоров и создания «микроклимата». Так, для застывания бетона в холодное время года понадобится установить тепляки, в которых разместятся тепловые пушки для прогрева примерно до 15 градусов, и подобные дополнительные траты на «холодную» заливку могут достигать несколько сотен тысяч рублей, предупредил Юлдашев. При этом он предупредил, что заливать бетон при температуре от плюс 25 градусов также не стоит, поскольку это чревато слишком быстрым испарением воды и тем, что стройматериал не набирает заявленную прочность при внешней твердости. «Такой бетон может трещать и крошиться. Оптимальное время для фундаментных работ – начало весны», — поделился информацией эксперт.

По аналогичной причине специалист призвал отказаться и от выполнения «мокрых» фасадных работ в холодное время. «Например, класть штукатурку категорически запрещено. Даже если сделать тепляк и поставить пушки, может произойти неравномерное высыхание: это приведет к растрескиванию, отслоению и разрушению отделочного слоя», — рассказал он.

Между тем зима, подчеркнул Юлдашев, является оптимальным периодом для проведения работ по внутренней отделке, включая прокладку электрики и сантехники.

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