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13:48, 23 января 2025Экономика

Россиянам назвали самое выгодное время для покупки и установки кондиционера

Эксперт Васильев: Кондиционеры дешевле всего покупать и устанавливать зимой
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Кондиционеры дешевле всего покупать и устанавливать зимой. Самое выгодное время для покупки и установки сплит-системы назвал россиянам генеральный директор компании «Главснаб», строительный эксперт Федор Васильев в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, цены на кондиционеры и на работы по их установке в зимний период значительно ниже, чем в летний, поскольку монтаж устройств в теплое время года гораздо более востребован. Между тем, отметил он, в минусовую температуру монтажные работы значительно усложняются из-за неудобной теплой одежды. Помимо этого, зимний монтаж усложняет проведение предпусковых испытаний, напомнил собеседник. Так, вакуумирование системы (откачка лишнего воздуха) в холода потребует использования более мощных насосов либо большего количества времени, пояснил эксперт. В случае если воздух из системы будет откачан не до конца, в ней останется влага, которая при реакции с фреоном, хладагентом способна спровоцировать возникновения ржавчины на металлических деталях, уточнил эксперт.

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«Другая важная процедура — проверка герметичности. Она может быть проведена лишь тогда, когда температуры на улице и в помещении равны. Если температура за окном превышает минус 15, то проверить оборудование не получится и вам придется ждать до весны, а затем оплачивать завершение монтажа. Оптимальный вариант — приобрести кондиционер зимой, в период скидок, а затем дождаться весны и заказать установку», — посоветовал Васильев. Он рассказал, что устанавливать кондиционер стоит в начале весны, когда на улице установились плюсовые температуры, но все еще не так жарко, либо в начале осени, пока держится летнее тепло. Для наиболее качественного выполнения монтажа специалист призвал обращаться к производителю устройства.

В этот же день эксперт в сфере строительства Александр Агапов пояснил, что ремонт квартир в стране в 2025 году будет обходиться россиянам дороже на 10-20 процентов. Он оценил начальную стоимость ремонта жилья площадью 60 квадратных метров не менее чем в 1,8 миллиона рублей.

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