Назван нестандартный способ сэкономить на отоплении

«БелНовости»: Сэкономить на затратах на отопление удастся с помощью кондиционера

Сэкономить на затратах на отопление удастся с помощью кондиционера. Нестандартный способ сделать это назвали эксперты «БелНовостей».

По словам специалистов, использование кондиционера для обогрева дома — одно из наиболее эффективных средств экономии. Ориентируясь на показатель SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), или индикатор сезонной эффективности отопления, они сравнили, сколько тепловой энергии можно получить из киловатта электричества.

«Так, стандартный обогреватель из киловатта электроэнергии «делает» киловатт тепла. А вот инверторный кондиционер из того же количества — четыре-пять киловатт тепла. Преимущество инверторных кондиционеров в том, что они поддерживают заданную температуру точнее и экономичнее. Соответственно, вы можете снизить потребление электроэнергии, продлить срок службы устройства, а его работу сделать тише», — пояснили эксперты, уточнив, что современные инверторные кондиционеры, в отличие от старых моделей с фиксированной мощностью, благодаря автоматической регулировке мощности за час потребляют гораздо меньше электроэнергии. В свою очередь, для экономии электроэнергии эксперты порекомендовали выставлять днем температуру в пределах от плюс 20 до 22 градусов и ночью от плюс 18 до 20 градусов.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что что длительное отключение горячей воды или отопления является поводом для снижения оплаты за них.