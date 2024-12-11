Названы способы сэкономить на оплате ЖКУ

Эксперт Бондарь: добиться перерасчета за воду можно в УК, ТСЖ или прокуратуре

При нахождении в отпуске или командировке более пяти календарных дней можно потребовать перерасчет оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Этот и другие способы сэкономить на оплате «коммуналки» назвал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, при продолжительном отсутствии дома и желании добиться перерасчета потребуется подать заявление в УК и приложить документы, подтверждающие отсутствие. При наличии расхождений в данных счетчика с цифрами в квитанции нужно попросить оспорить завышенные счета за воду, обратившись в управляющую компанию (УК), ТСЖ или в прокуратуру. Он уточнил, что УК обязана проверить прибор учета, а если тот неисправен — заменить его и пересчитать начисления.

Бондарь также отметил, что длительное отключение услуг, например, горячей воды или отопления, является поводом для снижения оплаты. Если же кто-то из соседей использует воду или тепло без счетчика, жильцы дома могут потребовать пересмотра начислений. «Для подачи претензии необходимо составить заявление, где нужно подробно описать суть проблемы и приложить документы, подтверждающие правомерность требования. Заявление направляется в УК, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию», — поделился информацией специалист. Ответить на него обязаны в течение 30 календарных дней, однако если этого не произойдет либо отказ не будет обоснован, можно обратиться в госжилинспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру либо в суд, подытожил эксперт.

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