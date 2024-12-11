Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:08, 11 декабря 2024Экономика

Названы способы сэкономить на оплате ЖКУ

Эксперт Бондарь: добиться перерасчета за воду можно в УК, ТСЖ или прокуратуре
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

При нахождении в отпуске или командировке более пяти календарных дней можно потребовать перерасчет оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Этот и другие способы сэкономить на оплате «коммуналки» назвал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, при продолжительном отсутствии дома и желании добиться перерасчета потребуется подать заявление в УК и приложить документы, подтверждающие отсутствие. При наличии расхождений в данных счетчика с цифрами в квитанции нужно попросить оспорить завышенные счета за воду, обратившись в управляющую компанию (УК), ТСЖ или в прокуратуру. Он уточнил, что УК обязана проверить прибор учета, а если тот неисправен — заменить его и пересчитать начисления.

Бондарь также отметил, что длительное отключение услуг, например, горячей воды или отопления, является поводом для снижения оплаты. Если же кто-то из соседей использует воду или тепло без счетчика, жильцы дома могут потребовать пересмотра начислений. «Для подачи претензии необходимо составить заявление, где нужно подробно описать суть проблемы и приложить документы, подтверждающие правомерность требования. Заявление направляется в УК, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию», — поделился информацией специалист. Ответить на него обязаны в течение 30 календарных дней, однако если этого не произойдет либо отказ не будет обоснован, можно обратиться в госжилинспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру либо в суд, подытожил эксперт.

Ранее части россиян напомнили о льготах на оплату ЖКУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан рассказал об ответе Зеленского на предложение прекратить огонь с Россией

      Над Черным морем сбили два БПЛА

      Домохозяек призвали «посолить» межплиточные швы в ванной комнате

      Необычная находка пассажира на борту самолета рассмешила пользователей сети

      Украинцев предупредили о жизни с графиками отключений света до весны

      Экс-кандидат в президенты США заподозрил ЦРУ в расправе над Кеннеди

      В США рассказали о советском «спиртовозе» с бомбами

      41-летняя звезда «Универа» прикрыла обнаженную грудь полотенцем на видео

      В Польше допустили участие НАТО в конфликте на Украине

      Определен способ выбрать вкусные мандарины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше