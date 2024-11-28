Названы пять способов сэкономить на оплате коммуналки

Эксперт по ЖКХ Фрадкин: сэкономить на оплате коммуналки поможет кэшбек

Платежи за коммунальные услуги помогут уменьшить банальная финансовая грамотность и новые технологии, считает эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Андрей Фрадкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал пять способов сэкономить на оплате квитанций.

Во-первых, государство предоставляет субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) ряду граждан — малоимущим, многодетным, пенсионерам, инвалидам, рассказал эксперт.

«Условия получения зачастую зависят от дохода. Даже если ранее вы подавали на оформление, вам отказали, но жизненные обстоятельства изменились — узнайте, появилось ли у вас право меньше платить за коммунальные услуги. Все действующие льготы в вашем регионе можно посмотреть на портале ГИС ЖКХ или на сайтах жилищных ведомств субъектов РФ. Если вам сложно самому разобраться с этой информацией, можете обратиться к специалистам МФЦ — там вас проконсультируют», — поделился Фрадкин.

Во-вторых, те, кто платит за ЖКУ не по счетчикам, а по нормативам, могут сделать перерасчет, если отсутствовали дома более пяти дней, сообщил собеседник «Ленты.ру». Он уточнил, что для этого нужно обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию с соответствующим заявлением.

Еще один неплохой способ сэкономить, по словам эксперта, это банковские карты с кэшбэком за оплату услуг ЖКХ. «Таких предложений на рынке немного, но все же стоит их поискать — только учтите, что условия для клиентов из разных регионов могут различаться», — уточнил Фрадкин.

Он также рекомендовал установить счетчики, чтобы оплачивать только те ресурсы, которые используются. Иначе сумма рассчитывается по нормативам, которые могут в разы превышать фактическое потребление, объяснил эксперт. В целях экономии стоит приобрести и многотарифный электросчетчик, позволяющий платить по сниженной ставке в ночные и полупиковые часы.

Отключение ненужных услуг тоже поможет уменьшить платежи. «В некоторых старых домах до сих пор сохранились радиоточки. Отключите ее, если не пользуетесь. То же касается и домашнего телефона — с учетом того, что большинство граждан перешли на мобильную связь», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее старший преподаватель кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело» финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Анастасия Лысенко рассказывала о том, что россияне имеют право вернуть деньги за ЖКУ, которыми они не пользовались.

