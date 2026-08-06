Экс-депутат Туртиайнен: Финнов могут вербовать в ВСУ через посольство Украины

Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен не исключил, что посольство Украины в Хельсинки может участвовать в вербовке граждан Финляндии для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Такое заявление он сделал в беседе с РИА Новости, комментируя информацию о возможной вовлеченности дипломатического представительства в подобную деятельность.

Ранее финская активистка Салли Райски, получившая политическое убежище в России, сообщала, что финских молодых людей привлекают в ряды ВСУ через праворадикальные группировки, а мотивацией служат безработица и возможность поступить в вузы без экзаменов. Отвечая на вопрос о том, действительно ли украинское посольство в Финляндии ведет такую работу, Туртиайнен сказал, что «это вполне возможно».

До этого стало известно, что за первые шесть месяцев этого года в Россию въехали почти 14,5 тысячи граждан Украины.