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08:02, 6 августа 2026 (обновлено: 08:06, 6 августа 2026)Мир

Экс-депутат сделал заявление о вербовке финнов в ВСУ

Экс-депутат Туртиайнен: Финнов могут вербовать в ВСУ через посольство Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен не исключил, что посольство Украины в Хельсинки может участвовать в вербовке граждан Финляндии для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Такое заявление он сделал в беседе с РИА Новости, комментируя информацию о возможной вовлеченности дипломатического представительства в подобную деятельность.

Ранее финская активистка Салли Райски, получившая политическое убежище в России, сообщала, что финских молодых людей привлекают в ряды ВСУ через праворадикальные группировки, а мотивацией служат безработица и возможность поступить в вузы без экзаменов. Отвечая на вопрос о том, действительно ли украинское посольство в Финляндии ведет такую работу, Туртиайнен сказал, что «это вполне возможно».

До этого стало известно, что за первые шесть месяцев этого года в Россию въехали почти 14,5 тысячи граждан Украины.

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