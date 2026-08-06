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08:47, 6 августа 2026 (обновлено: 08:48, 6 августа 2026)Спорт

Месси забил первые мячи за «Интер Майами» после чемпионата мира-2026

Лионель Месси забил первые мячи за «Интер Майами» после чемпионата мира-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rich Storry / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил первые мячи за «Интер Майами» после окончания чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард оформил дубль в матче с мексиканским «Атлетико Сан-Луис» в рамках Кубка лиг. Игра прошла в ночь на четверг, 6 августа, и завершилась со счетом 4:2 в пользу американского клуба.

Месси также отметился голевой передачей. Теперь на его счету 921 гол в профессиональной карьере.

Сборная Аргентины на чемпионате мира-2026 дошла до финала, где уступила Испании. Месси на турнире забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.

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